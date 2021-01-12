Более 50 жителей Ростовской области повторно заболели COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 50 жителей Ростовской области повторно заболели коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 12 января, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

По его словам, возраст повторно заболевших людей составляет от 18 до 79 лет.

Всего в Ростовской области с начала пандемии зарегистрировано 56 349 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 46 466 человек, а 2242 пациента умерли. В настоящее время в стационарах проходят лечение 2972 пациента, сообщает РИА Новости.

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