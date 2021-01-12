Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от COVID-19 в РФ

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Американская компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время Pfizer продолжает работу с международными организациями и правительствами стран по всему миру, которые будут распределять вакцину-кандидат, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что поставок американской вакцины Pfizer в Россию в 2021 году не ожидается.

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