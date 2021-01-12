Врач берлинской клиники заявил, что «британский» штамм COVID-19 передается быстрее

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Британский» штамм коронавирусной инфекции передается быстрее, чем его предшественник. Об этом заявил главный врач инфекционного отделения берлинской университетской клиники Charite Андрей Трампуш.

— Мы исходим из того, что он передается быстрее, — цитирует слова специалиста Интерфакс.

Главврач подчеркнул, что новый штамм коронавируса уже зафиксировали в Берлине, однако случаев заражения на данный момент не так много.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности ковида, впервые обнаруженной на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Этот штамм COVID-19 в итоге стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

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