Посол России в США прокомментировал возможность продления ДСНВ

Фото: mil.ru / Минобороны России

Российская Федерация надеется, что новая американская администрация проявит политическую волю в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом во вторник, 12 января, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, шансы на продление соглашения остаются.

— Хотелось бы надеяться, что новая команда Белого дома продемонстрирует аналогичное стремление и проявит политическую волю, — цитирует слова Антонова страница посольства России в США в социальной сети Facebook.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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