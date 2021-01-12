Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Бас-гитарист «Би-2» отказался надеть маску в самолете и устроил скандал
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

СМИ: Бас-гитарист «Би-2» отказался надеть маску в самолете и устроил скандал

Никита Абрамов

Звезды

Бас-гитарист российской рок-группы «Би-2» Максим Андрющенко, более известный как Макс Лакмус, отказался надевать маску в салоне самолета. Из-за поведения музыканта перед вылетом на борту самолета появились сотрудники полиции.

По данным РЕН.ТВ, сам Лакмус не считает себя виноватым. Бас-гитарист обратился в полицию, чтобы сотрудники правоохранительных органов проверили законность протокола, выписанного в его адрес.

Музыкант считает, что в салоне самолета была плохая вентиляция, из-за чего он не мог дышать через маску.

Читайте также: Шура Би-2 рассказал о новом проекте: Это будет маленький хоррор

самолетгруппа «Би-2полиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте