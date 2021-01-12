СМИ: Бас-гитарист «Би-2» отказался надеть маску в самолете и устроил скандал

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Бас-гитарист российской рок-группы «Би-2» Максим Андрющенко, более известный как Макс Лакмус, отказался надевать маску в салоне самолета. Из-за поведения музыканта перед вылетом на борту самолета появились сотрудники полиции.

По данным РЕН.ТВ, сам Лакмус не считает себя виноватым. Бас-гитарист обратился в полицию, чтобы сотрудники правоохранительных органов проверили законность протокола, выписанного в его адрес.

Музыкант считает, что в салоне самолета была плохая вентиляция, из-за чего он не мог дышать через маску.

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