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Более 90 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 90 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

Кирилл Николаев

Армия

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 99 российских военных. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в бюллетене Министерства обороны России.

Отмечается, что всего от коронавируса вылечились 25 104 военнослужащих. С контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования сняты 335 человек.

В настоящее время выявлено 3943 военнослужащих с положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие находятся под постоянным наблюдением врачей.

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