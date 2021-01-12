Роспотребнадзор объяснил, почему мутации COVID-19 не влияют на вакцины

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Все выявленные мутации коронавирусной инфекции затрагивают лишь 0,1 процента генома вируса. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего в геноме 30 тысяч нуклеотидов. Все изменения между штаммами коронавируса укладываются в 0,1 процента. Именно поэтому мутации не влияют ни на диагностику, ни на вакцины, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России после новогодних праздников.

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