Свыше 80 процентов пожилых англичан сделали прививки от гриппа

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В Англии в рамках программы по иммунизации против гриппа прививки получили 80,3 процента граждан в возрасте 65 лет и старше. Об этом рассказали в национальном Управления по охране общественного здоровья.

В ведомстве отметили, что это рекордный показатель, он на десять процентов превышает уровень предшествовавшего года. Кроме того, фактическое количество привитых пожилых англичан выше планового показателя Всемирной организации здравоохранения, зафиксированного на уровне 75 процентов.

Рекорд также установлен по количеству привитых от гриппа детей в возрасте двух-трех лет (54 и 56,5 процента соответственно), сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве почти 7,5 миллиона человек сделали прививку от сезонного гриппа. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что защита организма от респираторных заболеваний будет гораздо выше, если вакцинацию сочетать с профилактикой.

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