Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Свыше 80 процентов пожилых англичан сделали прививки от гриппа
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Свыше 80 процентов пожилых англичан сделали прививки от гриппа

Татьяна Плотникова

Общество

В Англии в рамках программы по иммунизации против гриппа прививки получили 80,3 процента граждан в возрасте 65 лет и старше. Об этом рассказали в национальном Управления по охране общественного здоровья.

В ведомстве отметили, что это рекордный показатель, он на десять процентов превышает уровень предшествовавшего года. Кроме того, фактическое количество привитых пожилых англичан выше планового показателя Всемирной организации здравоохранения, зафиксированного на уровне 75 процентов.

Рекорд также установлен по количеству привитых от гриппа детей в возрасте двух-трех лет (54 и 56,5 процента соответственно), сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве почти 7,5 миллиона человек сделали прививку от сезонного гриппа. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что защита организма от респираторных заболеваний будет гораздо выше, если вакцинацию сочетать с профилактикой.

Читайте также: Столичный Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом среди детей

гриппвакцинацияАнглия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте