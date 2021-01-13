Стали известны подробности о напавшем на полицейского в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Россия, Москва, Гурьевский проезд Карта всех событий

Мужчина, задержанный в Москве по подозрению в нападении на сотрудников скорой помощи и правоохранительных органов, проживал в доме в Гурьевском проезде вместе со своей матерью. Об этом рассказали соседи подозреваемого.

Как уточнил один из жильцов, мать задержанного работала крановщицей. Вместе с сыном она въехала в дом сразу после его постройки.

— Маленький он был адекватный, — рассказал сосед о подозреваемом, подчеркнув, что в последнее время с ним не общался.

Еще одна жительница дома рассказала, что задержанный — «обыкновенный молодой человек, с мамой жил хорошо». Женщина отметила, что не видела, чтобы мужчина «пил или был в невменяемом состоянии», а также не замечала странностей в его поведении, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов в Москве возбуждено уголовное дело. Мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, а на предупреждения не реагировал. После злоумышленник совершил нападение с ножом на полицейского.

Читайте также: Золотая цепочка спасла жизнь таксисту при нападении в Подмосковье