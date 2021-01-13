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Центробанк уточнил, кого коснутся новые правила контроля оборота наличных
Фото: АГН «Москва»

Центробанк уточнил, кого коснутся новые правила контроля оборота наличных

Татьяна Плотникова

Финансы

В Банке России рассказали, что в соответствии с новыми нормами об обороте наличных средств обязательному контролю подлежат только операции юридических лиц.

Как уточнили в пресс-службе регулятора, поправки в законодательство предполагают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, зачисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

Вместе с тем у банков больше нет необходимости «в ручном режиме» выявлять соответствие каждой операции с наличными средствами характеру хозяйственной деятельности юрлица. Отныне обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму от 600 тысяч рублей и более.

При этом порядок расчетов и платежей в наличной и безналичной форме, в том числе совершаемых физическими лицами, законодательно не регулируется, цитирует пресс-службу Центробанка РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новые поправки в «антиотмывочный» закон начали действовать с 10 января 2021 года. Они увеличат перечень попадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами.

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Центробанкпоправки к законамналичные деньги
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