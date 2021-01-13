Youtube на неделю заморозил аккаунт Трампа

Фото: youtube.com / The Sun

По решению администрации YouTube, действующий президент США Дональд Трамп в течение семи дней не сможет публиковать новые видео и вести трансляции со своего личного аккаунта на видеохостинге. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на заявление YouTube.

— После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию, — объяснила решение администрация сайта.

По этой же причине видеохостинг также отключил возможность оставлять комментарии под ранее опубликованными на канале президента видео.

В заявлении также уточняется, что заморозка аккаунта может быть продлена в дальнейшем.

Ранее социальная сеть Twitter приняла решение заблокировать аккаунт американского лидера из-за риска подстрекательства к насилию».

Также Трампа лишили возможности писать в Facebook и Instagram до истечения срока президентских полномочий.

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