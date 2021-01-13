«Это был не я»: Чак Норрис опроверг слухи о своем участии в беспорядках в Вашингтоне

Кадр из фильма «Неудержимые-2»

Чак Норрис сообщил, что не принимал участия в беспорядках, организованных в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа. Такое заявление американский актер сделал во вторник, 12 января, после слухов в соцсетях о том, что он якобы был замечен во время протестов.

— Недавно я узнал, что некто похожий на Чака Норриса был на протестах в Вашингтоне. Это был не я. Меня там не было, — написал 80-летний Норрис в своем Twitter.

Он уверил подписчиков в том, что не поддерживает насилие и всегда остается на стороне закона и порядка.

Ранее в соцсетях распространили снимок с мужчиной, очень похожим на актера. Один из пользователей Twitter призвал не оставлять без внимания тот факт, «что Чак Норрис был на беспорядках, устроенных MAGA».

Представитель актера Эрик Критцер, комментируя ситуацию, рассказал, что Чак «проводит время с семьей на ранчо» в штате Техас, и обратил внимание на то, что тот «гораздо красивее» мужчины со снимка в соцсетях, сообщает ТАСС.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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