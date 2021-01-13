Девушка не сдержала слез после примерки заказанного через интернет платья

Фото: pixabay.com

Блогер Анной Динь опубликовала в TikTok видео, в котором поделилась итогами неудачного шопинга в одном из популярных онлайн-магазинов. Она захотела приобрести голубое платье-бюстье в пол с блестками и боковым разрезом. Судя по фото, оно выглядит очень эффектно, но в итоге покупка сильно отличалась от представленного платья на картинке.

— Я плачу сейчас. Это так... Вот то, что я хотела, и вот то, что мне пришло! — заявила блогер.

За пару дней видео набрало более двух миллионов просмотров и свыше тысячи лайков. Подписчики поддержали Анну, заявив, что платье даже близко не похоже на оригинал и она должна потребовать возврат денег.

Сайт предложили добавить в черный список. Скептики призвали тщательнее выбирать магазин и читать отзывы покупателей.

Видео опубликовано на сайте «Ридус».

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