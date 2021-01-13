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Названо чувство, которое умирающий человек теряет последним
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Названо чувство, которое умирающий человек теряет последним

Анастасия Колоскова

Наука

Умирающие люди последним из всех чувств теряет слух, и даже находясь без сознания они до последнего момента реагируют на звуки вокруг. К такому выводу пришли неврологи из Великобритании.

Изучить работу головного мозга умирающих пациентов медики смогли при помощи специального оборудования. В частности, они исследовали реакцию находящихся на пороге смерти пациентов на музыку.

Теперь ученые планируют исследовать как долго умирающие люди могут понимать услышанное, сообщает ФАН.

Ранее сообщалось, что британские ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса.

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