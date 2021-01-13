Официальный курс евро на четверг опустился ниже 90 рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Официальный курс евро к рублю упал ниже отметки в 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка на четверг, 14 января.

По информации регулятора, евро ослабел на 53,96 копейки — до 89,78 рубля. Вместе с тем доллар снизился на 73,99 копейки — до 73,52 рубля.

Так, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, сократилась на 64,98 копейки и составила 80,84 рубля.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал стоимость доллара и евро на 2021 год.

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