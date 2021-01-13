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Москвичей предупредили о метели, гололедице и сильном ветре до утра 14 января
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о метели, гололедице и сильном ветре до утра 14 января

Виктория Родимкина

Город

В столице до утра 14 января ожидается снегопад, метель, гололедица и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Москве в среду, 13 января.

— С 21:00 13 января с сохранением до утра 14 января в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что в регионе также ожидаются снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица.

Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада.

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