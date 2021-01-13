«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за снегопада

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в среду, 13 января.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — уточнили на сайте.

В городе с 21:00 13 января по 11:00 14 января ожидается сильный снег. Предупреждение о «желтом» уровне будет действовать в этот период.

Помимо этого, в столице до вечера среды действует предупреждение из-за ветра, а до 11:00 15 января — из-за гололедицы.

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