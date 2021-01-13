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Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год
Фото: «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год

Виктория Родимкина

Город

В Москву на старый Новый год, 14 января, придет метель. Снегопад будет сопровождаться ветром до 15 метров в секунду, сообщили на портале «Метеоновости» в среду, 13 января.

Уточняется, что в четверг в городе может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков.

— В полночь начнется снег, который усилится к утру. Снег продолжится и в первой половине дня 14 января, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, метель может привести к заносами на дорогах. Прирост свежевыпавшего снега составит 5-9 сантиметров. Высота снежного покрова в столице достигнет нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей на Крещение.

Читайте также: Синоптик спрогнозировала пик похолодания в Москве на этой неделе

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