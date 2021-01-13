Медики перечислили последствия коронавируса, от которых могут страдать переболевшие

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Итальянские Медики перечислили последствия, от которых могут страдать пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией.

Так, согласно исследованию университетской клиники Agostino Gemelli, 53 процента излечившихся продолжали испытывать слабость и быструю утомляемость. У 43 процентов оставалась одышка, а 21 процент переболевших COVID-19 жаловались на боли в груди.

Более четверти пациентов страдали от мышечных болей после болезни.

Так, чуть менее половины переболевших отмечали ухудшение состояния в целом.

У большинства пациентов оставалось три и более из неприятных последствий. А удалось избавиться от всех признаков инфекции лишь 12 процентам переболевших.

Согласно отчету бельгийских и голландских врачей, эхо болезни преследовало большинство пациантов. Среди наиболее частых симптомов встречались усталость, слабость, нарушения сна и болевой синдром.

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