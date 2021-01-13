Медики перечислили последствия коронавируса, от которых могут страдать переболевшие
Итальянские Медики перечислили последствия, от которых могут страдать пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией.
Так, согласно исследованию университетской клиники Agostino Gemelli, 53 процента излечившихся продолжали испытывать слабость и быструю утомляемость. У 43 процентов оставалась одышка, а 21 процент переболевших COVID-19 жаловались на боли в груди.
Более четверти пациентов страдали от мышечных болей после болезни.
Так, чуть менее половины переболевших отмечали ухудшение состояния в целом.
У большинства пациентов оставалось три и более из неприятных последствий. А удалось избавиться от всех признаков инфекции лишь 12 процентам переболевших.
Согласно отчету бельгийских и голландских врачей, эхо болезни преследовало большинство пациантов. Среди наиболее частых симптомов встречались усталость, слабость, нарушения сна и болевой синдром.
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