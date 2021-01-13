Для лечения пациентов с COVID-19 в России свободно 30 процентов коек
Для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах свободно 30 процентов коек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
По данным на утро 12 января, в стране развернуто 277 тысяч ковидных коек. Из них занято 69,2 процента мест, уточнила Голикова.
Вице-премьер добавила, что это связано с поддержкой регионов в закупке лекарств для терапии коронавируса. Подобное решение было принято президентом в конце 2020 года.
В декабре на бесплатные лекарства для пациентов, проходящих лечение от коронавируса дома, было выделено 7,8 миллиарда рублей, в январе — еще 2,8 миллиарда рублей, рассказала Голикова.
— На сегодняшний день мы можем констатировать, что лекарствами были обеспечены 813,5 тысячи пациентов на амбулаторном этапе, — приводит Интерфакс слова вице-премьера.
По словам Голиковой, в феврале на лекарства по поручению премьер-министр Михаила Мишустина выделят еще 2,7 миллиарда рублей.
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