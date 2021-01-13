Почти 170 услуг планируется запустить на портале госуслуг

Единый портал сервисов госуслуг / Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Почти 170 различных услуг планирует ввести правительство России на едином портале госуслуг. Первые 100 хотят запустить в 2021 году. Об этом в среду, 13 января, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Он подчеркнул, что по поручению главы государства до конца 2022 года необходимо перевести все социально значимые услуги в электронный формат.

— Такой перечень сформирован. Минимум это будет 169 новых услуг, и первые 100 из них будут введены уже до конца этого года. Это, например, оформление всех документов при рождении ребенка, или информирование о расчете пенсии, или, например, обжалование штрафов ГИБДД, — цитирует слова вице-премьера РИА Новости.

По словам Чернышенко, за 2020 год сильно возросло число пользователей единого портала госуслуг. На сегодняшний день количество зарегистрированных человек составляет 75,5 миллиона человек. Таким образом, прирост составил 12,5 миллиона человек.

— Мы близки к тому, чтобы достичь критическую массу всего активного населения страны, которые пользуются этими услугами. В основном благодаря и Вашей поддержке, и активному информированию удалось переориентировать людей на получение услуг через портал госуслуг, — подчеркнул вице-премьер.

В целом в прошлом году средняя посещаемость портала составила около пяти миллионов пользователей в день, что на три миллиона больше показателей 2019 года, заключил Чернышенко.

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