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Движение автобусов ограничили в Волгоградской области из-за метели
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение автобусов ограничили в Волгоградской области из-за метели

Кирилл Николаев

Транспорт

Движение автобусов между городами и районами Волгоградской области ограничили из-за метели и сильного ветра. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Движение автобусов ограничено с 14:00 среды по московскому времени до 14 января или до особого распоряжения.

В настоящее время свыше 140 единиц техники расчищают дороги от снега. При необходимости количество спецтехники могут увеличить до 500, сообщает РИА Новости.

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