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Кабмин выделил еще 5 миллиардов рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток 
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кабмин выделил еще 5 миллиардов рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток 

Кирилл Николаев

Транспорт

Правительство Российской Федерации выделило дополнительно пять миллиардов рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток. Об этом в среду, 13 января, рассказал глава Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, выделенные средства позволят увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза. Продажа льготных билетов возобновится в феврале, сообщает РИА Новости.

Чекунков заявил, что министерство продолжит работу по повышению доступности авиасообщения в регионе.

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Дальний Востокправительство Россииавиаперевозки
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