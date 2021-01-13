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Терапевт рассказала, кому не стоит гулять на улице в мороз
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Терапевт рассказала, кому не стоит гулять на улице в мороз

Ксения Монахова

Здоровье

Гражданам с определенными заболеваниями не стоит лишний раз выходить на улицу во время морозов. Об этом заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист отметила, что в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями легких. Особенно это касается тех, кто страдает бронхиальной астмой.

— Таким людям нужно очень щадящим образом строить свой день, избегая длительного пребывания на холоде и сильных физических нагрузок, — предупреждает Чернышова.

По словам врача, стоит поберечь себя людям с вирусными инфекциями, в том числе с COVID-19 и гриппом. Также перепады температуры плохо влияют на тех, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, в частности, ишемическая болезнь сердца, сообщает «Ридус».

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