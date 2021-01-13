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Врачи заявили о снижении заболеваемости ОРВИ в России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врачи заявили о снижении заболеваемости ОРВИ в России

Кирилл Николаев

Здоровье

В России наблюдается снижение заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Об этом свидетельствуют данные НИИ гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Медицинские работники отметили, что в стране не наблюдается сезонного подъема гриппа. Согласно статистике, в конце 2020 — начале 2021 года в лабораторно исследованных материалах больных в 41 городе России случаев гриппа зафиксировано не было. С 4 по 10 января при исследовании материалов от 1534 больных гриппом и ОРВИ в 39 городах выявлено три (0,2 процента) случая гриппа в Санкт-Петербурге.

В НИИ рассказали, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в России уменьшился и составил 39,6 на 10 000 человек, сообщает Интерфакс.

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