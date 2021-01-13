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Армения открыла сухопутные границы для иностранцев
Фото: youtube.com/VALKIRIN

Армения открыла сухопутные границы для иностранцев

Кирилл Николаев

В мире

Правительство Армении приняло решение об открытии сухопутных границ для иностранных граждан. Об этом в среду, 13 января, рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Армении.

Отмечается, что все иностранные граждане могут въехать в страну как по воздушному пути, так и по суше. Они имеют право посетить Армению только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан за 72 часа до прибытия в государство, сообщает ТАСС.

В настоящее время число заболевших коронавирусом в Армении достигло 163 128.

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