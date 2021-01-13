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Дед Мороз получил более 23 тысяч бумажных писем в Московскую усадьбу
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дед Мороз получил более 23 тысяч бумажных писем в Московскую усадьбу

Анастасия Волоснова

Город

Этой зимой в Московскую усадьбу Деда Мороза поступило более 23 тысяч бумажных писем. Об этом сообщили в пресс-службе усадьбы.

В пресс-службе добавили, что кроме бумажных писем Дед Мороз получил 2,8 тысячи электронных посланий.

Для отправки писем в Москве работали 42 специальных почтовых ящика в столичных парках и 59 ящиков в торговых центрах, в кафе и магазинах и других зданиях.

В пресс-службе отметили, что зимнему волшебнику пишут дети из разных уголков России и мира. Например, в московскую усадьбу Деда Мороза поступило письмо от юного жителя Туркмении. А 12-летняя Даша, живущая в Белой Калитве, попросила у волшебника на Новый год живую рыжую лошадь.

Деду Морозу посылают письма и взрослые, добавили в усадьбе.

— Так, например, 22-летняя Маша. Она попросила, чтобы каждый малыш имел свою, самую добрую и самую лучшую семью, чтобы каждая дворняга нашла свой дом и друга по жизни, чтобы детки и взрослые не болели, чтобы океаны стали чистыми, небо чаще показывало нам солнце, люди улыбались и дарили добро, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Послать бумажные письма Деду Морозу можно по обычной почте до 15 января. Для этого на конверте необходимо указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168Д, Дедушке Морозу. Кроме того, нужно указать на письме свое имя и обратный адрес с почтовым индексом.

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