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Росстат заявил о подорожании овощей в первые дни 2021 года
Фото: pixabay.com

Росстат заявил о подорожании овощей в первые дни 2021 года

Кирилл Николаев

Товары

Огурцы, помидоры и морковь подорожали в России за первые 11 дней января. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что помидоры подорожали на 7,7 процента по сравнению с концом 2020 года, морковь — на 3,4 процента, а огурцы — на 2,5 процента. Кроме того, выросли цены на картофель (на 2,7 процента), репчатый лук (на 2,6 процента), свежую белокочанную капусту (на 1,7 процента) ияблоки (на 1,2 процента). Цены на водку с 1 по 11 января увеличились на 0,6 процента, а на мясо кур — на 0,7 процента, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, колбасы подешевели на 0,1 процента. Стоимость хлеба и вермишели осталась прежней.

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