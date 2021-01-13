Иммунолог рассказала, какие препараты не стоит использовать при легкой форме COVID-19
Иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какими препаратами не стоит лечить самостоятельно легкую форму коронавируса.
По словам специалиста, не стоит применять антигистаминные препараты в надежде снятия отека легких. Также не нужно надеяться на таблетки от кашля, так как кашель при COVID-19 сухой.
Ярцева отметила, что ошибкой при самостоятельном лечении коронавируса является прием антибиотиков, если к таковым нет показаний.
— Антибиотики — это уровень стационара, если у человека тяжелое течение. Там проверяется, присоединилась бактериальная инфекция или нет, — рассказала Ярцева в эфире НСН.
Для самостоятельного домашнего лечения иммунолог порекомендовала принимать жаропонижающие на протяжении нескольких дней, а также много пить жидкости. Она отметила, что противовирусные препараты нужны не всем, их применение должен назначить специалист в индивидуальном порядке.
Ярцева посоветовала полоскать горло, а также увлажнять воздух в помещении.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Медики назвали симптомы нового штамма коронавируса у детей