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Иммунолог рассказала, какие препараты не стоит использовать при легкой форме COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Иммунолог рассказала, какие препараты не стоит использовать при легкой форме COVID-19

Ксения Монахова

Здоровье

Иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какими препаратами не стоит лечить самостоятельно легкую форму коронавируса.

По словам специалиста, не стоит применять антигистаминные препараты в надежде снятия отека легких. Также не нужно надеяться на таблетки от кашля, так как кашель при COVID-19 сухой.

Ярцева отметила, что ошибкой при самостоятельном лечении коронавируса является прием антибиотиков, если к таковым нет показаний.

— Антибиотики — это уровень стационара, если у человека тяжелое течение. Там проверяется, присоединилась бактериальная инфекция или нет, — рассказала Ярцева в эфире НСН.

Для самостоятельного домашнего лечения иммунолог порекомендовала принимать жаропонижающие на протяжении нескольких дней, а также много пить жидкости. Она отметила, что противовирусные препараты нужны не всем, их применение должен назначить специалист в индивидуальном порядке.

Ярцева посоветовала полоскать горло, а также увлажнять воздух в помещении.

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