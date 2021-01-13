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Агент Дмитрия Гусева подтвердила смерть актера
кадр из фильма Глухарь

Агент Дмитрия Гусева подтвердила смерть актера

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия

Агент актера Дмитрия Гусева Мария Крыжанская подтвердила его смерть. Об этом она сообщила корреспонденту «Вечерней Москвы» в среду, 13 января.

— Говорят, сердце схватило. Успел снять ногу с газа и свернул — машина колесом уткнулась в бордюр. Ехал домой, у него сегодня юбилей свадьбы, его семья ждала, — рассказала Крыжанская.

Она сообщила, что о смерти Гусева узнала от его жены.

Ранее сообщалось, что актера нашли мертвым за рулем автомобиля. Гусев потерял сознание сидя за рулем. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть актера.

Дмитрий Гусев скончался на 45-м году жизни. За всю свою карьеру артист снялся в 140 фильмах и сериалах. Известными работами актера стали роли в «Глухаре» и «Ворониных».

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