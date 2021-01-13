Свыше 150 российских военных выздоровели от COVID-19 за сутки
За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 156 российских военных. Об этом в среду, 13 января, сообщили в бюллетене Министерства обороны Российской Федерации.
Отмечается, что всего от коронавируса вылечились 25 260 военнослужащих. С контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования сняты 132 человека.
В настоящее время выявлено 3950 военнослужащих с положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие находятся под постоянным наблюдением врачей.
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