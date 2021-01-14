Ученые назвали неожиданный предвестник инфаркта

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Изжога может быть предвестником «тихого инфаркта» — сердечного приступа, проходящего незаметным для пациента. Об этом сообщили ученые из Гарвардской медицинской школы, которые проводили соответствующее исследование.

Они отметили, что ощущение жжения в груди часто появляется перед сердечным приступом.

Также специалисты напомнили, что основными симптомами инфаркта являются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности. При этом многие не подозревают об опасности, потому что этих симптомов может и не быть.

Поэтому медики советуют не игнорировать такое, на первый взгляд, несущественное недомогание как изжога и обратиться за консультацией к врачу, сообщается в издании Express.

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