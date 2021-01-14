Ученые в США обнаружили два новых штамма коронавируса

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Ученые из университета Огайо в Соединенных Штатах сообщили об открытии двух новых штаммов коронавируса. Один из них имеет сходства с «британским», другой делает вирус более заразным.

— Ученые из Медицинского центра Уэкснер и медицинского колледжа при университете штата Огайо открыли новый вариант SARS-Cov-2 — вируса, который вызывает COVID-19. Новый вариант имеет в себе мутацию, похожую на «британский» штамм, но, вероятно, возник в штамме вируса, уже присутствующем в США. Исследователи также сообщают об эволюции другого американского штамма, который приобрел три другие генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2, — сказано в заявлении университета.

Первый из штаммов обнаружили недавно у одного пациента в Огайо, и специалисты пока не могут сказать, насколько он распространился среди граждан. А второй вариант штамма стал преобладать в городе в конце декабря 2020 года — начале 2021 года.

Ученые отметили, что мутации, существующие во втором штамме, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания среди населения. Они добавили, что у них пока нет информации, как эти мутации повлияют на эффективность вакцин от COVID-19, передает РИА Новости.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам станы, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.

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