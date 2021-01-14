Синоптики предупредили москвичей о снеге и метели 14 января

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В четверг, 14 января, центр циклонического вихря из регионов Черноземья окажется вблизи границы Московской с Рязанской областями. Ожидается облачная погода со снегопадом и метелью.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 14-12 градусов. В Подмосковье температура ожидается 16-11 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что при таких внешних условиях у метеозависимых людей велика вероятность усиления спастических реакций, что может сопровождаться сосудистыми нарушениями, сильными головными болями или болями в области сердца. При длительном пребывании на морозе возможны нарушения адаптационных механизмов, может развиться и холодовая аллергия по типу крапивницы. Особенно уязвимы дети, так как у них снижен порог адаптации, что требует более внимательного отношения к ним и подручных средств защиты от холода.

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