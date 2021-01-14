Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил попросившую его о помощи девушку

Фото: instagram.com / Официальный аккаунт Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил, зачем сделал замечание девушке, попросившей о помощи.

Ранее местная жительница Наталья Баринова записала видеообращение к главе региона, в котором пожаловалась, что ее родителям не оказали медпомощь, хотя у них подозревают коронавирус. Клычков в ответной публикации в Instagram прикрепил фото девушки с коктейлями в заведении и написал: «Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?».

После инцидента губернатору пришлось объясняться. Он признал, что мог поступить «не совсем правильно», когда пристыдил девушку, но обратил внимание на публичность современной жизни.

— Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна,— заявил он «Газете.ру».

Клычков добавил, что готов извиниться, когда инцидент будет исчерпан. Также он сказал, что лично разобрался в ситуации с оказанием медпомощи родителям Бариновой: медики приехали к ним на следующий день после его обращения. Ковид у них не нашли.

Помимо прочего, губернатор признал наличие в регионе задержек с оказанием медпомощи. Он выразил сожаление по этому поводу, но отметил, что таковы «реальности сегодняшнего дня», когда даже в выходные «на каждого врача-терапевта приходилось до 200 вызовов».

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