Нефть дешевеет на утренних торгах в четверг

Нефть.jpg / Фото: pixabay.com

В четверг утром, 14 января, мировые цены на нефть падают. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, мартовские фьючерсы на сырье марки Brent снижались на 0,27 процента до 55,91 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы WTI с поставкой в марте дешевели на 0,15 процента, опускаясь до 52,83 доллара за баррель. Об этом пишет RT.

Ранее «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами, которые рассказали, что будет с ценами на нефть в течении 2021 года.

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