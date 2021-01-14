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Нефть дешевеет на утренних торгах в четверг
Нефть.jpg / Фото: pixabay.com

Нефть дешевеет на утренних торгах в четверг

Ростислав Зубков

Экономика

В четверг утром, 14 января, мировые цены на нефть падают. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, мартовские фьючерсы на сырье марки Brent снижались на 0,27 процента до 55,91 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы WTI с поставкой в марте дешевели на 0,15 процента, опускаясь до 52,83 доллара за баррель. Об этом пишет RT.

Ранее «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами, которые рассказали, что будет с ценами на нефть в течении 2021 года.

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