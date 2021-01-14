Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
Врачи рассказали о признаках бессимптомно перенесенного коронавируса
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врачи рассказали о признаках бессимптомно перенесенного коронавируса

Анастасия Волоснова

Здоровье

Бессимптомное течение коронавируса можно определить по особым признакам. Об этом рассказал главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон.

По его словам, коронавирус может в течение долгого времени протекать бессимптомно, вызывая при этом малозаметные сбои в работе организма. Если человек на протяжение многих недель чувствует тяжесть в теле и усталость, это может свидетельствовать о перенесенной болезни.

— Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах, — рассказывает Банстон.

Врач добавил, что проверить предположение можно, сдав тест на антитела. Однако человеку не стоит забывать о хронических или других заболеваниях, уточняет слова эксперта Express.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 95 миллионов тестов на COVID-19 проведено в России

врачсимптомыкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Все мнения
О проекте