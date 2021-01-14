Врачи рассказали о признаках бессимптомно перенесенного коронавируса

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Бессимптомное течение коронавируса можно определить по особым признакам. Об этом рассказал главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон.

По его словам, коронавирус может в течение долгого времени протекать бессимптомно, вызывая при этом малозаметные сбои в работе организма. Если человек на протяжение многих недель чувствует тяжесть в теле и усталость, это может свидетельствовать о перенесенной болезни.

— Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах, — рассказывает Банстон.

Врач добавил, что проверить предположение можно, сдав тест на антитела. Однако человеку не стоит забывать о хронических или других заболеваниях, уточняет слова эксперта Express.

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