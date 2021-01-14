Более 95 миллионов тестов на COVID-19 проведено в России

Фото: пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В России за сутки провели еще 465 тысяч тестов на COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф в четверг утром, 14 января.

Таким образом, с начала пандемии в РФ выполнили более 95 миллионов лабораторных исследований на наличие инфекции.

При этом на данный момент врачи отслеживают состояние 611 704 человек, у которых подозревают ковид.

Ранее в Госдуме прокомментировали предложение об обязательной вакцинации.

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