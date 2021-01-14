Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рекомендовали пересесть на общественный транспорт в часы пик из-за непогоды. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что ночной снегопад осложнил движение на дорогах. Сложные погодные условия сохранятся в городе в течение всего дня.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве утихнет снегопад.

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