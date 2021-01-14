СК России завершил следствие по делу экс-губернатора Михаила Меня

Фото: ach.gov.ru / Официальный сайт счётной палаты РФ

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела Михаила Меня. Об этом пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская сообщила в четверг, 14 января.

В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами дела. Далее его передадут в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, после чего — в суд для рассмотрения по существу, передает РИА Новости.

Ранее аудитору Счетной палаты и бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню предъявили обвинения в растрате 700 миллионов рублей.

Задержание Михаила Меня по делу о растрате

18 ноября 2020 года Совфед одобрил задержание Меня по делу о растрате крупной суммы денег. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генпрокурор Игорь Краснов.

Позже в тот же день Меня задержали и предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии СК, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу для хищения бюджетных денег, которые были выделены в качестве кредита Министерством финансов РФ для поддержки Ивановской области. Михаил Мень вину в растрате не признал.

Кроме того, по данному делу были привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта — бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

В настоящее время Мень находится под мерой пресечения в виде «запрета определенных действий». Ему нельзя выходить из дома более чем на два часа в день, а также общаться в фигурантами дела.

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