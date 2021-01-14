Использование вакцины Pfizer в России признали незаконным

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В России нельзя использовать не зарегистрированные на ее территории вакцины от коронавируса. Об этом в четверг, 14 января, заявили вРосздравнадзоре.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина сообщила, что в израильской клинике Hadassah, расположенной в Сколково, можно в частном порядке привиться от ковида. При этом пациенту введут не отечественный препарат, а иностранную разработку — вакцину американской фармкомпании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech.

В свою очередь Росздравнадзор подчеркнул, что применение незарегистрированных в РФ вакцин нарушает закон, а значит недопустимо. Это правило касается и международного медицинского кластера в Сколково, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от COVID-19 в РФ.

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