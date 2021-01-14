Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
«Коварная болезнь»: друг рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Грачевского
Борис Грачевский / Фото: youtube.com

«Коварная болезнь»: друг рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Грачевского

Анастасия Волоснова

Звезды

Руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский по-прежнему находится в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции. Об этом рассказал его друг, актер Владимир Долинский.

Ранее Грачевского госпитализировали с COVID-19 в столичную городскую больницу № 52. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

Позже Грачевского выводили из медикаментозного сна, так как состояние режиссера улучшилось.

— Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние. Это коварная болезнь, — цитирует Долинского РИА Новости.

Грачевский является заслуженным деятелем искусств РФ. Он режиссировал такие известные фильмы, как «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Бледанс показала эффективное упражнение для больных коронавирусом

больницакоронавирусБорис Грачевский
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте