«Коварная болезнь»: друг рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Грачевского
Руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский по-прежнему находится в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции. Об этом рассказал его друг, актер Владимир Долинский.
Ранее Грачевского госпитализировали с COVID-19 в столичную городскую больницу № 52. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.
Позже Грачевского выводили из медикаментозного сна, так как состояние режиссера улучшилось.
— Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние. Это коварная болезнь, — цитирует Долинского РИА Новости.
Грачевский является заслуженным деятелем искусств РФ. Он режиссировал такие известные фильмы, как «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония».
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