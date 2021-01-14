«Коварная болезнь»: друг рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Грачевского

Борис Грачевский / Фото: youtube.com

Руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский по-прежнему находится в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции. Об этом рассказал его друг, актер Владимир Долинский.

Ранее Грачевского госпитализировали с COVID-19 в столичную городскую больницу № 52. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

Позже Грачевского выводили из медикаментозного сна, так как состояние режиссера улучшилось.

— Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние. Это коварная болезнь, — цитирует Долинского РИА Новости.

Грачевский является заслуженным деятелем искусств РФ. Он режиссировал такие известные фильмы, как «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония».

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