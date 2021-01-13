Бледанс показала эффективное упражнение для больных коронавирусом

Фото: instagram.com/bledans

Российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала видео с упражнением для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.

— Море в межсезонье «дышит», и дышать им сейчас значительно полезнее, чем летом! Кто болел, кто на профилактике — это дыхательное упражнение полезно всем, — подписала ролик звезда.

Актриса вышла на балкон и стала делать ритмичные движения руками и выгибать спину.

Судя по геоданным, звезда находится на побережье Крыма, по ее словам, это идеальное место для тех, кто проходит реабилитацию после коронавируса.

«Хорошее упражнение»; «Какой цвет нереальный у зимнего моря!»; «Спасибо за совет».

Видео опубликовано в Instagram.

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