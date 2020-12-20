Бледанс рассказала, что делать на праздники попавшим в изоляцию россиянам

Фото: Из личного архива Эвелины Бледанс

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции во многих странах запрещены массовые гулянья на Новый год. Большинство людей будет отмечать этот праздник в узком семейном кругу. А кто-то по причине болезни и вовсе будет вынужден самоизолироваться и провести это торжество в гордом одиночестве. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Эвелиной Бледанс и узнала, как весело провести праздник в непростых обстоятельствах.

По словам Бледанс, болеть в Новый год крайне неприятно, но если так сложились обстоятельства, то необходимо их обратить в свою пользу.

— Прежде всего не нужно отчаиваться и уходить в себя. Провести Новый год в компании с самим собой можно очень даже весело. Если вы на карантине из-за болезни, то праздничную еду можно заказать на дом. Или продукты, которые понадобятся для приготовления праздничных блюд. Огромный плюс такого мероприятия в том, что не нужно после гостей убираться и наводить порядок в доме, — сказала знаменитость.

Тем более не придется накрывать большую поляну. На одного человека достаточно будет нескольких блюд, салата и полезных напитков, поскольку при болезни употреблять спиртное нежелательно.

Собеседница «ВМ» отметила, что хорошим способом провести время могут стать просмотр художественных фильмов и общение с родными через онлайн-приложения:

— Стоит учитывать и то, что вы не один с такой проблемой. Во многих компаниях даже корпоративы проводятся в дистанционном режиме. И в нынешних условиях это считает нормальным явлением. Еще одним прекрасным способом провести весело время может стать пение в «онлайн»-караоке. Все равно всю ночь с 31 декабря на 1 января люди веселятся и шумят, поэтому вы своими песнями уж точно не нарушите чей-либо сон.

Теледива также отметила, что немаловажно и то, как себя чувствует человек:

— Если у вас действительно коронавирус, то, конечно, нельзя, наверное, переусердствовать с праздником. Ведь главное — сохранить свое здоровье и жизнь. Поэтому важно соблюдать все пожелания и рекомендации врача, которые были прописаны.

Теледива пожелала здоровья всем тем, кто борется с опасным недугом, а также выразила надежду на то, что никто будущий год не будет встречать один.

— Всех хочу поздравить с наступающим праздником и желаю крепкого здоровья, чтобы коронавирус и иные недуги обошли ваши семьи и ваш дом стороной, — пожелала артистка.

Телеведущая отметила, что очень мечтает отправиться на праздники с сыном на Южный берег Крыма, чтобы тоже уединиться и провести новогоднюю ночь в кругу родных людей.

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