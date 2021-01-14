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Прокуратура Кузбасса проверит данные о первокласснице, угрожавшей сверстникам ножом
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Прокуратура Кузбасса проверит данные о первокласснице, угрожавшей сверстникам ножом

Ростислав Зубков

Происшествия

В Кемеровской области первоклассница принесла в школу большой нож и угрожала им своим ровесникам. Эту информацию проверяет региональная прокуратура.

Об инциденте органы правопорядка узнали из СМИ. По предварительным данным, еще в декабре 2020 года в Кемерове ученица первого класса одной из школ в Лесной Поляне пришла в школу с большим ножом. Она пообещала напасть на одноклассника.

— В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и безопасности образовательного процесса, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проверка проводится прокуратурой Рудничного района города Кемерово. Дело на контроле прокуратуры области.

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