Названы самые невезучие в 2021 году знаки зодиака

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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые рискуют остаться в наступившем 2021 году у разбитого корыта.

Так, Львам придется столкнуться с неприятностями в финансовой сфере. Прибыль принесет лишь кропотливый труд, а некоторым представителям знака придется вспомнить, что такое экономия. Астрологи порекомендовали им не поддаваться соблазнам в профессиональном плане.

Новый год принесет Скорпионам психологическое напряжение и даже депрессию. Непростыми будут отношения с близкими людьми, так как представители этого знака редко ставят чужие потребности выше собственных. Специалисты рекомендуют им уделить внимание доверию, чтобы не потерять семью.

Самым неудачным 2021 год станет для Стрельцов. Их ждут фатальные перемены и переоценка ценностей. Поможет работа над собственными недостатками и поддержка близких. Астрологи рекомендуют этому знаку запастись терпением и быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, которые будут возникать то на работе, то в личной жизни, сообщает Segodnya.lifestyle.ru.

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