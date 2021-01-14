Терапевт Андрей Звонков объяснил, как правильно отогреваться при сильном обморожении

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, как пережить мороз и правильно отогреться, если вы сильно обморозили руки или ноги. Он призвал обратить внимание на потерю чувствительности конечностей или бледность кожных покровов. В этом случае можно говорить о возможном обморожении.

Звонков призвал выбирать варежки, а не перчатки, чтобы пальцы грелись лучше, и заявил, что от обморожения поможет спастись активное движение.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Как пережить морозы

— Когда у человека начинают неметь руки, это один из признаков обморожения. Со щеками все сложнее, дети часто не замечают обморожений. Можно закрыть лицо, потереть аккуратно шерстяной варежкой. А если конечность промерзла, ситуация более сложная, надо отогреваться постепенно. Нельзя опускать ноги или руки в горячую воду, — пояснил медик.

Если ноги промерзли до кости, надо отогревать тело изнутри постепенно, есть горячую еду, пить горячий чай. При этом употреблять алкогольные напитки на морозе он крайне не рекомендует.

По словам Звонкова, в зимнее время обязательно нужно обратить внимание на влажность в квартире. Из-за отопления воздух может сохнуть очень быстро, что негативно отражается на организме.

— Нормальная влажность — 60–80 процентов. На морозе сухой воздух может спровоцировать сухость кожи и незаметно привести к обморожению. Утром проветривать комнату очень важно — откройте форточку и выйдите из комнаты на 10–15 минут. Это поможет избавиться от лишней влаги, пыли, микробов, даже не от вирусов, которых мы боимся, — заявил собеседник.

В мороз маску носить совершенно бесполезно: влага замерзает на морозе, и маска может поцарапать кожу. Кроме того, вирус при такой температуре не выживает.

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