Сергей Собянин рассказал, что в праздники медики работали «по полной нагрузке»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Медики Москвы в новогодние праздники работали по «полной нагрузке». Об этом сообщил в четверг, 14 января, мэр Москвы Сергей Собянин.

— Медики работали, что называется, по полной нагрузке. Количество людей, которые были госпитализированы перед Новым годом, было рекордное, эти люди остались на койках, в больницах, в реанимации, на ИВЛ даже некоторые. Медики работали героически и не покладая рук все новогодние праздники, — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Также мэр Москвы отметил, что в праздники для медработников была настоящая тяжелая работа.

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