Сергей Лавров впервые проведет пресс-конференцию по итогам года в онлайн-формате

Фото: facebook.com/MIDRussia

Традиционная пресс-конференция по итогам года главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая состоится 18 января, впервые пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Российское внешнеполитическое ведомство пригласило к участию представителей российских и зарубежных СМИ.

Трансляция конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году будет вестись на русском, английском, французском и испанском языках на сайте МИДа, а также в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.

Традиционная январская пресс-конференция Лаврова, во время которой он отвечает на вопросы журналистов, длится около трех часов. Ее ведет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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