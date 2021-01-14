Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Лавров впервые проведет пресс-конференцию по итогам года в онлайн-формате
Фото: facebook.com/MIDRussia

Сергей Лавров впервые проведет пресс-конференцию по итогам года в онлайн-формате

Анастасия Колоскова

Внешняя политика

Традиционная пресс-конференция по итогам года главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая состоится 18 января, впервые пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Российское внешнеполитическое ведомство пригласило к участию представителей российских и зарубежных СМИ.

Трансляция конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году будет вестись на русском, английском, французском и испанском языках на сайте МИДа, а также в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.

Традиционная январская пресс-конференция Лаврова, во время которой он отвечает на вопросы журналистов, длится около трех часов. Ее ведет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также: Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии 14 января

Сергей Лавровитоги годапресс-конференция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте