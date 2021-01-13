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Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии 14 января
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии 14 января

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Встреча состоится в четверг, 14 января, в Москве.

Стороны рассмотрят перспективы активизации двустороннего взаимодействия в сфере атомной энергетики и космической отрасли. Кроме того, будет затронут вопрос плотной координации действий России и Саудовской Аравии по ситуации на мировом рынке нефти.

Также Лавров и Фейсал Бен Фархан обсудят положение в Сирии, Ливии, Ираке, Ливане, зоне Персидского залива и в арабо-израильском урегулировании, сообщили на сайте МИД РФ.

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Сергей ЛавровМИД РФСаудовская Аравия
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